Corte IDH declaró improcedente recurso del juez Urrutia por cuaderno de remoción

Archivo - Chile.- La UDI solicita al Presidente Kast impulsar remoción del juez Daniel Urrutia - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 15 Jul. (ATON) -

Magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago recurrió a la Corte IDH por la apertura de 56 cuadernos de remoción que inició la Corte Suprema por el mal uso de licencias médicas mientras diversos jueces se encontraban de viaje en el extranjero, entre ellos él mismo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró improcedente el recurso que presentó el polémico juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, en contra de la apertura de cuaderno de remoción que ordenó la Corte Suprema por mal uso de licencias médicas.

Según consigna El Mercurio, Urrutia recurrió a la Corte IDH por la apertura de 56 cuadernos de remoción que inició el máximo tribunal del país por el mal uso de licencias médicas mientras diversos magistrados se encontraban de viaje en el extranjero, entre ellos él mismo.

En su recurso alegó garantía de no repetición, ya que ganó una causa en esa misma corte contra el Estado chileno en 2020, cuando fue indemnizado con un monto de US$27 mil por concepto de daños y pago de costas.

Urrutia aludió a ese fallo, por la garantía de no repetición que se le otorgó, para que se dejara sin efecto el cuaderno de remoción, pero el presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, declaró improcedente la solicitud, ordenó archivar el expediente e instruyó notificar de la decisión al Estado chileno.

Mudrovitsch sostuvo en su resolución que la solicitud se basa en una situación fáctica y jurídica distinta a la que conoció la Corte en el fallo emitido en 2020. En este sentido, nota que los hechos alegados por los representantes se refieren a procedimientos disciplinarios que no se encuentran relacionados con la sanción objeto de análisis en la sentencia, ni con la garantía de no repetición que está pendiente de cumplimiento .

Agregó que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de la garantía de no repetición de adecuación normativa que continúa bajo supervisión de cumplimiento. Por consiguiente, concluye que resulta improcedente la referida solicitud de medidas provisionales .

La investigación está relacionada con dos salidas del país efectuadas en 2020 y 2022 durante la vigencia de licencias médicas. Urrutia viajó a Costa Rica entre el 14 y 28 de enero de 2020; según explicó el juez, asistió a una audiencia ante la Corte IDH en el marco de una causa contra el Estado de Chile. El otro viaje fue a Ecuador, en junio de 2022. En ambas ocasiones, el magistrado presentó licencias de carácter psiquiátrico por estrés severo persistente.