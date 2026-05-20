Corte de Santiago ordenó la prisión preventiva del padre de la niña Isidora

Santiago, 18 de mayo de 2026. Control de detencion del padre de la nina que fallecio la tarde del domingo luego de caer desde un piso 11 en un edificio de Las Condes. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad de Jorge Constanzo y ordenó su prisión preventiva, tras ser imputado por homicidio por omisión en la muerte de su hija Isidora, la niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en Las Condes.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad de Jorge Constanzo y ordenó su prisión preventiva, tras ser imputado por homicidio por omisión en la muerte de su hija Isidora, la niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en Las Condes.

Esta mañana, la octava sala del tribunal de alzada capitalino dio a conocer su decisión adoptada por mayoría de dos votos a uno, luego de que el imputado quedara detenido en tránsito, el lunes pasado, tras ser formalizado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Ese día, la jueza de Garantía a cargo solo decretó arraigo nacional y firma mensual para Jorge Constanzo, debido a que no consideró que la libertad del imputado sea un peligro para la seguridad de la sociedad, junto con considerar que se trata de un cuasidelito, esto es, sin dolo.

La Fiscalía Metropolitana Oriente apeló en la misma audiencia, por lo cual Constanzo siguió detenido a la espera de la decisión de la corte, conocida hoy. Según el tribunal de alzada, hubo una situación de riesgo que no fue debidamente atendida por el imputado, por lo que hubo dolo.

Según la formalización, Constanza utilizó el quincho del edificio de calle Los Militares hasta eso de las una de la mañana, y luego fue a una discoteque, volviendo cerca de las 5 de la mañana, "lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre".

Además, la fiscalía acreditó que el hombre bebió alcohol a la hora de almuerzo, lo que hizo que "durmiera una siesta extensa perdiendo el cuidado y protección de la menor, lo que originó, creemos nosotros, directamente el fallecimiento".