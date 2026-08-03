Corte de Santiago rechazó recursos de nulidad por absolución de Claudio Crespo

Valparaiso, 16 de junio 2026 El ex teniente coronel de Carabineros de Chile, Claudio Crespo, en la sesión de la comisión Medidas ante violencia desde 18 oct 2019 Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que consideró que el acusado actuó en legítima defensa.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó hoy los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia que decretó la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Fernando Crespo Guzmán, en el caso Gatica.

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que incorporó elementos de contexto y consideró que el acusado actuó en legítima defensa y apegado al uso gradual y diferenciado de la fuerza.

Asimismo, el tribunal de alzada validó la aplicación de la denominada ley Naín-Retamal en la causa. Norma promulgada en 2023 que refuerza las facultades policiales al establecer la legítima defensa privilegiada para agentes del orden.

EL FALLO

El 13 de enero 2026 pasado, en fallo unánime, el Cuarto Tribunal Oral lo Penal de Santiago emitió veredicto absolutorio en favor del exteniente coronel Claudio Crespo.

En la lectura del veredicto, el tribunal no dio por acreditado el dolo de Crespo en el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica. Además, afirmó que el exoficial actuó amparado en la defensa propia y en el uso legítimo de la fuerza, entre otras disposiciones.

Según el tribunal, al momento de los hechos, Gatica participó en violentas manifestaciones que pusieron en riesgo al piquete al mando de Crespo. Además, al momento de sufrir el impacto en sus ojos tenía una piedra en sus manos, con la finalidad de atacar a los carabineros.

El juicio contra Crespo comenzó el 4 de noviembre de 2024, en el cual la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas que lo dejaron ciego. Este delito fue descartado por el tribunal.

Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2019, al inicio del estallido social, el entonces estudiante de psicología recibió en sus ojos el impacto de balines de goma disparados por Crespo, según la acusación, mientras participaba en una manifestación en Plaza Baquedano.

Crespo fue detenido el 21 de agosto de 2021 por funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. En junio de ese año ya había sido desvinculado de Carabineros debido a irregularidades que habría cometido en el manejo de imágenes de su cámara corporal durante la jornada en que Gatica quedó ciego

En el juicio, la fiscal Ximena Chong había pedido una pena de 12 años de cárcel, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó 15 años de presidio, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.