Corte de Santiago repuso el arresto domiciliario total de Manuel Monsalve

Santiago, 16 de junio de 2026. El Septimo Juzgado de Garantia de Santiago realiza audiencia para evaluar una nueva ampliacion o cierre definitivo de la investigacion por delitos sexuales en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El tribunal de alzada acogió un recurso de la parte querellante en contra de la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que el 23 de julio pasado dispuso el arresto domiciliario nocturno de Monsalve en su domicilio de Viña del Mar.

La Corte de Apelaciones de Santiago repuso hoy el arresto domiciliario total del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por abuso sexual y violación de una subalterna cometidos en septiembre de 2024.

El tribunal de alzada acogió un recurso de la parte querellante en contra de la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que el 23 de julio pasado dispuso el arresto domiciliario nocturno de Monsalve en su domicilio de Viña del Mar.

En fallo dividido, la corte estimó que "el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima". El voto de mayoría fue de la ministra Jenny Book y el ministro Christian Carvajal. En minoría quedó el magistrado Guillermo Rodríguez.

Monsalve se encuentra cumpliendo arresto domiciliario desde mayo del año pasado, luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de amparo. Previamente, el exsubsecretario se encontraba bajo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.