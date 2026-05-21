Corte Suprema confirma fallo contra Consalud: Debe pagar $40 millones a afiliado

Santiago, 12 de diciembre de 2023 Imagenes referenciales de Isapres. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a la isapre Consalud a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral, por reajustar el plan de salud de un afiliado, utilizando tabla de factores derogada por el Tribunal Constitucional.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a la isapre Consalud a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral, por reajustar el plan de salud de un afiliado, utilizando tabla de factores derogada por el Tribunal Constitucional.

En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso sustancial interpuesto por la demandada, por manifiesta falta de fundamento.

La resolución señala que "los jueces del fondo, al acoger la acción indemnizatoria por concepto de daño moral, han dejado asentada la existencia de un nexo causal entre los incumplimientos contractuales que se reprochan a la demandada y los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por el demandante".

Añade que "correspondiendo a la demandante acreditar la relación de causal entre los incumplimientos contractuales que se imputan a la demandada y los perjuicios que por concepto de daño moral reclama, aquella cumplió con tal carga, sin que la demandada haya logrado desvirtuarlo conforme el análisis de la prueba allegada al proceso".