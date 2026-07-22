Cortes de rutas complican distribución agrícola tras temporal en el país

Chile.- Sigue suspensión de clases en comunas de Atacama, Coquimbo Valparaíso y RM - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, afirmó que no existen daños estructurales significativos en el sector, pero advirtió dificultades para el traslado de hortalizas hacia los centros urbanos.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, descartó que los temporales hayan provocado daños estructurales de relevancia en el sector agrícola, aunque advirtió que los cortes de rutas podrían generar problemas puntuales en el abastecimiento de algunos productos hortícolas.

"El sector agrícola no se ha visto afectado con un daño estructural significativo como consecuencia de estos temporales. Hay daños, sí, pero no daños estructurales y de significación", aseguró el ministro en entrevista con Emol.

Y explicó que "los principales problemas han estado radicados, en primer lugar, en la conectividad. Muchas zonas aisladas. Existen dificultades de habitabilidad, con casas que se han visto anegadas o inundadas y daños en galpones e invernaderos".

Pese a lo negativo del temporal, Campos destacó la recuperación de los embalses, especialmente en la Región de Coquimbo.

Yo te aseguro que la próxima temporada de riego está completamente asegurada , comentó y agregó que, según algunas proyecciones, esa disponibilidad hídrica "se podría prolongar incluso por dos años", lo que calificó como "una muy buena noticia para la agricultura".

Donde sí vislumbra problemas es en la distribución de productos, debido a los cortes de rutas. "Hay algunos rubros específicos que se van a ver afectados o que están siendo afectados. Fundamentalmente el sector hortícola. Productos como lechuga, apio, acelga no están llegando a los centros de distribución urbano en el volumen y con la periodicidad que estábamos habituados", comentó

Hay escasez, se puede producir por algunos días escasez de esos productos y eso naturalmente apunta o tiende a que aumenten los precios, pero son aumentos de precios muy circunstanciales que duran una semana, duran unos pocos días, y al final después el mercado se regula y se nivela", aseguró el ministro.

Y ejemplificó que si la Panamericanas está cortada y no pueden llegar tomates de Arica, obviamente que se tiene que producir una suerte de escasez de tomates durante algunos días aquí en Santiago y en los grandes centros urbanos mientras no se repare la carretera y los tomates no lleguen".