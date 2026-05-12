Costos del Transporte registraron un alza mensual de 11,3% en abril de 2026

Santiago, 04 de Septiembre de 2025. Accidente dentro del Tunel Lo Prado genera corte de transito en la ruta 68 hacia Santiago generando atochamiento de kilometros, con buses varados y personas retornando a la V region Diego Martin /Aton Chile - Diego Martin

Santiago 12 May. (ATON) -

La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (45,7%), que incidió 11,197 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del índice general.

En abril de 2026, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó un aumento mensual de 11,3%, acumulando 13,5% en lo que va del año.

La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (45,7%), que incidió 11,197 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general.

Repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo, en tanto, registró una variación mensual de 1,0%, con una incidencia de 0,086 pp.; mientras que servicio de mantenimiento y reparación del vehículo anotó una variación mensual de 0,5%, con una incidencia de 0,029 pp.

Por su parte, servicios relacionados a la circulación del transporte presentó una variación mensual de 0,2%, con una incidencia de 0,015 pp.

A su vez, recursos humanos consignó una variación mensual de -0,1%, con una incidencia de -0,034 pp.

Finalmente, servicios financieros presentó una variación mensual de -0,6%, con una incidencia de -0,035 pp.