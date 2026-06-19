CPC por mercado laboral: "Se ha mantenido deteriorada hace mucho tiempo"

Valparaiso, 11 de noviembre 2025 Trabajadores del sector de la construccion en camino a la faena Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a las cifras de desempleo y apuntó a "una regulación que hace cada vez más costoso la creación de empleos".

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a las cifras de desempleo y apuntó a "una regulación que hace cada vez más costoso la creación de empleos".

En conversación con Duna, Jiménez afirmó que la situación en general del mercado laboral se ha mantenido deteriorada hace mucho tiempo. Sabemos que son más de tres años con tasas de desempleo sobre el 8%, ahora ya estamos sobre 9% (...) y uno empieza a pensar que ya no es un ciclo, sino una situación más estructural .

En ese sentido, dijo que esta situación responde a "una sucesión de decisiones, de política pública, que han ido afectando a la capacidad de la economía de seguir creciendo. Cuando la economía no crece, cuando no hay inversión tampoco hay creación de empleos".

"En los últimos años esta situación se ha vuelto aún más compleja producto de cambios que han generado mayores costos de contratación. Tenemos una economía lenta y una regulación que hace cada vez más costoso la creación de empleos", indicó.

La líder gremial señaló que tampoco es de sorprender que tenemos un nivel de informalidad de casi 27% y esa cifra no cede. Cuando pones tantos costos a la contratación formal, la válvula de escape es la informalidad .

En cuanto a la propuesta del crédito tributario al empleo, explicó que más que una medida de creación de empleo, es una medida que apunta a la formalidad y a mantener empleo .

Por otro lado, la presidenta de la CPC abordó las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y argumentó tener "algunos matices, pero después de 20 años de discutir algo, primero celebro que avancemos".

Sobre el financiamiento de la iniciativa, Jiménez manifestó que "hemos visto las presentaciones y lo que uno observa es que no hay una merma en los recursos, por el contrario, siguen aumentando en el tiempo. Hay los recursos suficientes para poder financiarlo".