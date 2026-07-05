Criteria: Aprobación del Presidente Kast cae cuatro puntos y llega al 35%

Santiago 27 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, asiste al Consejo Social de la Union Democrata Independiente, donde recibe el documento Una Agenda Social para Chile, elaborado por los equipos de la UDI. Dragomir Yankovic/Aton - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

La encuesta muestra una caída en el respaldo al Mandatario y un aumento en la desaprobación. La mayoría de los encuestados evalúa peor de lo esperado la gestión económica y del empleo.

La publicación este domingo de los resultados de la encuesta Criteria evidenció un deterioro en la evaluación ciudadana del Presidente José Antonio Kast. De acuerdo con el estudio, la aprobación del Mandatario descendió cuatro puntos respecto de la medición anterior y se ubicó en 35%, mientras que la desaprobación aumentó dos puntos, llegando al 53%.

Con estos resultados, el respaldo al Gobierno rompe la estabilidad que había mostrado durante las semanas previas y marca su nivel más bajo desde comienzos de junio. En paralelo, la desaprobación alcanzó su registro más alto de las últimas cuatro mediciones.

El estudio también revela un deterioro en la percepción ciudadana sobre la gestión del Gobierno. La mayoría de los encuestados considera que el desempeño ha sido peor de lo que esperaba , especialmente en materia económica y laboral.

En ese ámbito, un 54% evalúa negativamente el manejo de la economía, señalando que ha sido peor o mucho peor de lo previsto, mientras que un 56% tiene la misma percepción respecto de la generación de empleos. Sin embargo, un 40% atribuye estos resultados a problemas heredados de la administración anterior.

Respecto de la situación general del país, un 52% de los encuestados sostiene que Chile está peor que hace seis meses, mientras que un 57% afirma que hoy es más difícil encontrar o mejorar un trabajo.

En cuanto a las prioridades ciudadanas, la seguridad continúa encabezando las preocupaciones, con un 31% de las menciones. Más atrás aparecen la generación de empleo y el aumento de los salarios, con un 16%, consolidándose como ejes centrales de la agenda pública.

En el plano político, la encuesta también midió el nivel de conocimiento y evaluación de distintas figuras. Entre los parlamentarios, Manuel José Ossandón, Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter destacan como los más reconocidos, con un 80% de menciones.

En tanto, entre los mejor evaluados figuran Juan Luis Castro (69%), Cristián Vial (64%) y Alejandra Sepúlveda (63%).

A nivel municipal, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, aparece como la autoridad local mejor evaluada y también una de las más reconocidas dentro de los jefes comunales.