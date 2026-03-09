Vina del Mar, 6 de marzo 2026 Punto de prensa del futuro ministro de vivienda Ivan Poduje Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 10 Mar. (ATON) -

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el futuro ministro aclaró que uno de los objetivos del gobierno entrante es "evitar lo que ha pasado en esta administración que es una proliferación sin control de parcelas de agrado, de loteos irregulares y de ventas de derechos .

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió a declaraciones del actual titular de la cartera, Carlos Montes, realizadas durante un acto encabezado por el Presidente Gabriel Boric sobre el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional.

En esa actividad, el ministro expresó reparos frente a anuncios del próximo gobierno en materia urbana. En particular, señaló que le preocupa mucho el anuncio del próximo gobierno de liberalizar el suelo, medida se implementó durante la dictadura, suponiendo que, liberalizando el suelo, bajaría el valor del suelo y las viviendas. Cuando eso nunca pasó .

A través de un video publicado en sus redes sociales, Poduje rechazó esa afirmación. El ministro ha afirmado que nosotros queremos replicar el modelo de la dictadura de liberalización del suelo urbano, eso es completamente falso .

El futuro titular del Minvu agregó: En ese tiempo se eliminó el límite urbano, nosotros no hemos propuesto nunca eliminar el límite urbano, al contrario, queremos conducir el desarrollo de la ciudad para que se evite lo que ha pasado en esta administración que es una proliferación sin control de parcelas de agrado, de loteos irregulares y de ventas de derechos .

También cuestionó el balance habitacional presentado por Montes. En segundo lugar, en su recuento de las 260 mil viviendas entregadas, el ministro Montes omite que heredó 130 mil del presidente Piñera (...) y recuerda lo que nos va a dejar a nosotros, pero dentro de lo que nos va a dejar a nosotros no dice que su gobierno eliminó 20 mil subsidios destinados a los segmentos más vulnerables .

Además, criticó el proceso de traspaso de información entre ambas administraciones. Las mentiras del ministro Montes han sido algo reiterado en el traspaso de mando y yo lo lamento, porque toda la información que nos entregaron cuando le hacíamos un doble clic, nos encontrábamos con sorpresas .

Él nos dijo que no se iban a recortar esos beneficios sociales para 20 mil familias vulnerables y finalmente se recortaron y él culpó a su ministro Grau y ahora miente al decir que nosotros queremos replicar el modelo de planificación de la dictadura. Eso es falso, como todas las cosas que ha dicho , añadió.

Finalmente, Poduje concluyó con un duro cuestionamiento a la gestión de Montes. Yo lamento que tenga que recurrir a eso para terminar una triste gestión marcada por el escándalo del caso Convenios, por una reconstrucción desastrosa y en el último año de su gobierno por haber recortado 20 mil subsidios destinados a las familias más vulnerables. Esa es la verdad, y no otra , cerró.