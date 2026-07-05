Cruz-Coke invita a terminar con las tensiones para hacer proyecto político común

Santiago 3 de julio 2026. Presidentes de los partidos de oficialismo arriban a La Moneda para sostener una reunion con el Ejecutivo Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El senador de Evopoli, luego de la reunión con Kast, invitó al oficialismo a pasar de lógica de campaña a lógica de gobierno .

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió al tenso momento que está viviendo la derecha tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y las recriminaciones cruzadas que se generaron tras este hecho.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el parlamentario valoró la reunión que los presidentes de partido tuvieron con el Presidente Kast y aseguró que este tipo de roces son naturales: Hay que construir esas confianzas, opciones, situaciones de colaboración común, y creo que lo que hace el Presidente va a ser y ha sido muy positivo .

Evitó, eso sí, hablar de un bloque del oficialismo como una coalición. Eventualmente esto podría ser el día de mañana una coalición, que tiene otros elementos también, elementos de trabajo común, de confianza, de haber dado batallas culturales juntos , aseguró.

Hay que buscar tener mirada estratégica y por eso es que acordamos tener reuniones quincenales entre los presidentes de partidos, con Segpres e Interior y ojalá que el presidente también se sume cuando pueda , contó.

Consultado por las tensiones con libertarios y republicanos, Cruz-Coke aseguró que lo que hay que pelear es contra esa propensión, contra esa fuerza centrípeta que tiene un poquito la derecha de desunirse en vez de unirse .

Lo serio, lo responsable es pasar de la lógica de campaña, donde todo es inmediato, a una lógica de gobierno, que es una lógica de mediano, de largo plazo, donde hay ciertos objetivos comunes, donde finalmente tú lo que tienes que ofrecer al país es la posibilidad de cambiar un poco el estancamiento (...) y luego ver cómo podemos hacer de esto un proyecto político común , añadió.

Al tocar el tema de la discusión de la megarreforma, el senador Cruz-Coke aseguró que tiene altas expectativas sobre la iniciativa emblemática de la administración de Kast.

Yo creo que es el proyecto correcto, adecuado, que tiene una arquitectura y una estructura fundamental que debe ser respetada. Creo que tiene elementos que hay que mejorar. Yo he sido muy crítico del artículo octavo, que a mi juicio interfiere con el derecho propio y intelectual, pero son cosas que son menores , comentó.

Sobre las críticas de la oposición hacia el ministro de Hacienda comentó que puede no gustarle lo que propone Quiroz, pero para eso necesitamos propuestas. Nosotros necesitamos una oposición propositiva, y he visto algunos brotes verdes en el socialismo democrático, con ganas de proponer, y esto naturalmente supongo que se va a resolver de la mejor manera posible en las comisiones".