Cruz Coke: "No veo en toda la oposición la actitud del senador Núñez y del PC"

Santiago 9 de septiembre 2025. El comando de la candidata presidencial de Evelyn Matthei realiza punto de prensa tras la reunion semanal de su comite politico. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, abordó la discusión sobre la megarreforma en el Congreso y apuntó al Partido Comunista afirmando que "ellos van a estar en general en contra de todo. Ellos van a hacer todo lo posible para que no avance".

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, abordó la discusión sobre la megarreforma en el Congreso y planteó que existen condiciones para su aprobación.

En conversación con Duna, Cruz-Coke manifestó que "el ideal es tratar de tener un acuerdo lo más amplio posible. Yo he visto que el ministro Quiroz se ha abierto a no reponer ciertos artículos que fueron rechazados en la Cámara".

"Hay una apertura, y lo ha dicho así el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot, de que nos vamos a tomar el tiempo (...) en el sentido de tratar de acordar lo más ampliamente posible consenso donde los haya y donde no los haya evidentemente hacer valer las mayorías que corresponden", añadió.

En cuanto a las dificultades, el parlamentario sostuvo que "hay ciertos sectores radicalizados como el Partido Comunista, un partido que a mi juicio siempre está en el límite de la democracia o que no cree en el mismo tipo de democracia que nosotros creemos".

"Ellos van a estar en general en contra de todo. Ellos van a hacer todo lo posible para que no avance (...) Evidentemente no vamos a contar con el voto de Daniel Núñez", complementó.

Pese a ello, afirmó que "no ve en toda la oposición la actitud del senador Núñez y del Partido Comunista, es evidente que no vamos a contar con ellos, pero ellos son tres votos apenas en el Senado".

Por otro lado, el senador dijo tener "la impresión de que acá nadie que tenga bien puesta la razón y el corazón puede negarse a legislar en un tema que es tan relevante para los chilenos. Los costos con la ciudadanía van a ser enormes porque me parece una irresponsabilidad del porte de un buque".

Al ser consultado sobre posibles modificaciones de la iniciativa, Cruz-Coke aseguró que puede haber mociones y compensaciones. Todos los proyectos evidentemente se van perfeccionando y nosotros estamos abiertos a tener ese diálogo".

Finalmente, el legislador recalcó que los votos en general están .