Cruz-Coke y plan PC por Ley Nain-Retamal: "No le veo asidero ni apoyo social"

Chile.- Cruz Coke: "No veo en toda la oposición la actitud del senador Núñez y del PC" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Senador y presidente de Evópoli rechazó propuesta de diputados comunistas para derogar partes de esa norma, que fortalece actuaciones de policías y gendarmes.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, rechazó el proyecto de ley que diputados del Partido Comunista presentaron para derogar algunos artículos de la Ley Nain-Retamal.

"Esta es parte de la estrategia que generalmente usa el PC, y por eso hizo este anuncio No sé qué pensarán los senadores de ese partido, pero (los diputados) han tenido la desfachatez, a mi juicio, de plantearlo En todo caso, no le veo asidero ni tampoco apoyo social alguno", señaló en Radio Infinita el parlamentario por la 7ª circunscripción, de la Región Metropolitana.

Y añadió que "para ellos es la práctica todo lo que diga relación con el uso de los mecanismos legítimamente represivos que el Estado tiene para controlar el orden público Eso conspira contra la forma que tienen ellos de exacerbar las diferencias y la protesta social".

La propuesta de los diputados del PC busca derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa.

También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.

Luciano Cruz-Coke indicó que "yo siempre he sostenido que el PC es un partido que está en el linde de la democracia".

"Ellos dicen que son demócratas, pero hasta la fecha se decretan un partido leninista, por lo que aspiran a lo que llaman democracia popular Para mí no es ninguna sorpresa lo que han propuesto, pero creo que no tiene ningún asidero en lo que sucede hoy en la sociedad", añadió.

Según el congresista, "la sociedad hoy pide más carabineros y que tengan atribuciones dentro de la ley. Nadie está pidiendo que excedan su mandato legal para que puedan actuar ante desórdenes y disturbios, como pasa en cualquier sociedad civilizada".

El congresista sostuvo que "cuando el PC no está en el poder trata por distintos medios, entre otros fomentando la protesta, lamentablemente a veces violenta, de vulnerar cosas que no le gustan o no le sirven, como la Ley Nain-Retamal, que le ha dado protección a Carabineros y protege a la ciudadanía".

La Ley Nain-Retamal, a N° 21.560, fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

Lleva los apellidos dos carabineros asesinados en actos de servicio, el cabo Eugenio Nain y el sargento Carlos Retamal.

La norma legal surgió luego de un intenso debate en el Congreso, principalmente por la manera en la que el PC y el Frente Amplio se opusieron a algunos de sus aspectos específicos.