Cruz Roja confirma la muerte en África por ébola de tres voluntarios

El ébola sigie causando estragos. / EUROPA PRESS - EUROPA PRESs

Santiago 23 May. (ATON) -

Afectados cumplían labores humanitarios en la República Democrática del Congo y presuntamente se contagiaron a fines de marzo.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) confirmó que tres de los fallecidos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) son voluntarios de la organización humanitaria internacional.

El brote de ébola, originado en la provincia de Ituri y extendido en los últimos días a la vecina región de Kivu y a Uganda, ha dejado hasta ahora casi 180 muertes sospechosas y 750 posibles casos.

Esa zona de África además está devastada por el conflicto, la falta de asistencia humanitaria y los constantes éxodos de población por los combates, que están imposibilitando la gestión apropiada del brote.

Según un comunicado, los fallecidos "presuntamente contrajeron el virus del ébola en acto de servicio, mientras realizaban labores de gestión de cadáveres el 27 de marzo, como parte de una misión humanitaria no relacionada con el ébola".

Se agregó que al momento de la intervención, la comunidad desconocía el brote de la enfermedad del virus del ébola, y este aún no había sido identificado.

De hecho, el conflicto armado que reina en el norte y en el noreste del país imposibilitó que las autoridades sanitarias locales descubrieran a tiempo la crisis.

Los tres fallecidos "son algunas de las primeras víctimas conocidas del brote", añade el texto.

El secretario general de la IFRC, Jagan Chapagain, entregó sus "más sentidas condolencias a las familias, seres queridos, compañeros voluntarios y colegas".

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