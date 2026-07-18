Cuarta víctima del sistema frontal fue arrastrada en motocicleta en San Felipe

Vi a del Mar 17 de Julio 2026 Avenida Espa a a la altura del Puente Capuchinos, se encuentra colapsada por el agua de las lluvias, en el marco del frente de mal tiempo que afecta al pa s Manuel Lema/Aton Chile - MANUEL LEMA/ATONCHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Un hombre de 66 años fue arrastrado por un cauce que intentó cruzar en motocicleta en la comuna de Santa María. El cuerpo debió ser rescatado por Bomberos. Su muerte se sumó a las informadas el jueves en las comunas de Negrete, Temuco y Cerro Navia.

La Delegación Presidencial de Valparaíso informó que la cuarta víctima del sistema frontal reportada anoche por Senapred y el Gobierno, sin mayores detalles, se registró en la comuna de Santa María, Provincia de San Felipe.

Se trata de un hombre de 66 años que fue arrastrado por un cauce que intentó cruzar en motocicleta. El cuerpo debió ser rescatado por Bomberos. Su muerte se sumó a las informadas el jueves en las comunas de Negrete, Temuco y Cerro Navia.

Sobre este nuevo caso, el delegado presidencial Manuel Millones lamentó que "todas las campañas informativas que hemos hecho para generar conciencia de no acercarse al borde costero, al estero Marga Marga o a los bordes de ríos no han sido suficientes".

En ese sentido, señaló que "en este caso del accidente, este fallecimiento en Santa María, una persona se desplazó con el alto riesgo de atravesar un lugar con tanta agua. Lamentablemente tenemos que sentir y dar el pésame a esa familia por la partida de esta persona".