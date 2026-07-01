Cuatro sujetos fueron detenidos tras persecución controlada en Pudahuel

Santiago, 02 de Octubre de 2025. Accidente que involucra a un auto y un bus de transporte público en la esquina de Campo de Deportes y Crescente Errazuriz en la comuna de Nunoa con un saldo de 6 heridos, entre ellos la conductora del vehículo que se - Diego Martin

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El seguimiento controlado por parte de Carabineros finalizó en la intersección de las calles Saladillo con Lo Echevers, en la comuna de Quilicura, luego de que el vehículo en fuga colisionara con un bus que transitaba por el lugar.

Personal de Carabineros fue alertado la mañana de este miércoles sobre la presencia de un vehículo que circulaba en actitud sospechosa por calle Antillanca, a la altura del 800, en la comuna de Pudahuel.

Al llegar al lugar, los funcionarios que realizaban patrullajes preventivos intentaron fiscalizar el automóvil, sin embargo, el conductor, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga.

De inmediato se inició un seguimiento controlado, el que finalizó en la intersección de las calles Saladillo con Lo Echevers, en la comuna de Quilicura, luego de que el vehículo en fuga colisionara con un bus que transitaba por el lugar.

En el lugar fueron detenidos cuatro individuos, quienes fueron sometidos a un control investigativo en la 26.ª Comisaría de Pudahuel.

Allí se estableció que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación.

Asimismo, se verificó que el conductor manejaba sin licencia de conducir y sin la documentación del vehículo. No obstante, el automóvil no registraba encargo vigente por robo.

Finalmente, el sujeto que mantenía la orden de detención vigente quedó detenido y será puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

En tanto, al conductor se le cursó la correspondiente infracción de tránsito, mientras que la situación de los otros ocupantes continúa siendo verificada para determinar si mantienen órdenes de detención u otros requerimientos judiciales pendientes.