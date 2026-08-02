Cuello anuncia comisión investigadora por amenaza de privatización de Codelco

Santiago, 30 de julio de 2026. Fachada y Logo del Edificio corporativo de Codelco en Santiago Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El diputado Luis Cuello anunció que propondrá a las bancadas de oposición la creación de una Comisión Especial Investigadora para esclarecer las negociaciones que podrían existir detrás del anuncio del ministro Daniel Mas.

El diputado Luis Cuello (PC) anunció que propondrá a las bancadas de oposición la creación de una Comisión Especial Investigadora para esclarecer las negociaciones que podrían existir detrás del anuncio del ministro Daniel Mas de vender la participación accionaria que el Estado mantiene en las principales empresas sanitarias del país.

El parlamentario sostuvo que esta decisión, sumada a la amenaza de privatizar Codelco, representa un grave riesgo para el patrimonio público y los recursos que financian derechos sociales.

El anuncio del ministro Daniel Mas de vender la propiedad que le queda al Estado en empresas sanitarias, en empresas estratégicas que obtienen altas utilidades, es especialmente grave. Si a ello se suma la amenaza de privatizar Codelco, estamos frente a un interés de desvalijar el patrimonio de los chilenos perjudicando su salud, educación y los derechos de la mayoría", indicó.

Cuello señaló que "vamos a proponer al conjunto de la oposición la creación de una comisión especial investigadora que permita llegar a la verdad respecto de las negociaciones que estarían detrás de estos anuncios. No vamos a permitir que se le sigan quitando recursos a los chilenos".