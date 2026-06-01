Cuenta Pública 2026: Organizaciones sociales marcharon en cercanías del Congreso

Valparaiso, 1 de junio de 2026. Manifestantes se enfrentan a carabineros para intentar avanzar al Congreso donde el Presidente entrega su primera cuenta publica. Andres Pina/Aton Chile - ANDRES PINA/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

La convocatoria inició en Plaza Victoria, continuando el recorrido hasta Parque Italia, donde Carabineros dispersó a los manifestados.

En el marco de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, organizaciones sociales y gremiales marcharon en las cercanías del Congreso Nacional.

La convocatoria inició en Plaza Victoria, continuando el recorrido hasta Parque Italia, donde Carabineros dispersó a los manifestados. Desde la institución señalaron que personal policial del Control de Orden Público (COP) se encuentra procediendo conforme a protocolos de actuación .

De acuerdo a los antecedentes policiales, manifestantes se encontraban en Avenida Pedro Montt e intentaron "cruzar el área de resguardo de la Cuenta Pública, retirando rejas perimetrales de seguridad".

En conversación con Radio Biobío, la vicepresidenta nacional de Confedeprus, Sandra Olivares, manifestó que la convocatoria tiene como principal objetivo manifestar el rechazo a los recortes en salud.

Y expresó que se encuentran preocupados porque estos recortes van a significar efectos muy negativos en la atención a los pacientes y también en las y los trabajadores .

Olivares recalcó que con menos recursos no se hace más atención en salud y llamó a la responsabilidad política y social del Gobierno, los parlamentarios y los partidos políticos frente a las necesidades del sistema sanitario.