Cuentas Nacionales:Deuda del Gobierno llegó al 41,1% del PIB en primer trimestre

Chile.- Quinta caída consecutiva del Imacec, aunque menor a la esperada: -0,9% en mayo - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

En sus cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026, el Banco Central informó que el Gobierno general aumentó su deuda en 0,9 puntos porcentuales, alcanzando un 41,1% del PIB, asociado a nuevas colocaciones de títulos emitidos en el mercado local y externo.

En sus cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026, el Banco Central informó que el Gobierno general aumentó su deuda en 0,9 puntos porcentuales, alcanzando un 41,1% del PIB, asociado a nuevas colocaciones de títulos emitidos en el mercado local y externo.

A su vez, las empresas no financieras presentaron un ratio de deuda como porcentaje del PIB de 90,3%, superior en 0,2pp. a lo registrado en el periodo anterior, mayormente debido al aumento de deuda externa.

Por su parte, la deuda de los hogares creció 1,4% respecto del cierre de año, debido principalmente a la deuda bancaria hipotecaria; en términos del porcentaje del PIB, la deuda se situó en 45,9% del PIB, disminuyendo 0,3pp. con respecto al cierre previo.

En cuanto a las posiciones financieras netas diferencia entre activos financieros y pasivos , la economía en su conjunto disminuyó su posición deudora frente al Resto del mundo en 0,5pp., la que se situó en 18,7% del PIB.

En términos sectoriales, este resultado provino principalmente de una menor posición deudora de las Sociedades financieras y del Gobierno. En sentido contrario, Hogares y Empresas no financieras registraron un leve deterioro en sus posiciones netas.