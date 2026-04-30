CUT: Los gobiernos ayudan en crisis, acá los trabajadores pagan la guerra

Santiago, 28 de Abril de 2026. En el Ministerio de Hacienda, se lleva a cabo una nueva reunion de la CUT con Gobierno por salario minimo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El líder de los trabajadores valoró el encuentro sostenido con el gobierno, pese a no alcanzar consenso en relación al reajuste del salario mínimo. Estamos dispuestos a buscar mecanismos de solución, pero no bajando los salarios .

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, reconoció que las conversaciones con el Gobierno sobre el reajuste del salario mínimo no llegaron a acuerdo.

Aunque destacó coincidencias, subrayó que la diferencia está en cómo enfrentar los bajos sueldos. Coincidimos con el Gobierno que los tiempos de negociación de este año fue muy corto y eso no da para presentar el debate concreto , señaló en entrevista con Radio Duna.

El dirigente recalcó que existe consenso en torno a la precariedad salarial, pero discrepancias en las soluciones. El Gobierno coincide que en Chile los salarios son muy bajos, la diferencia es como solucionamos eso. El Ejecutivo plantea que es a través de la creación de empleos de futuro y nosotros planteamos que los salarios bajaron con la crisis del petróleo y bencina , explicó.

Díaz vinculó la situación a factores externos y a la necesidad de proteger el poder adquisitivo. El precio del petróleo llegó a los salarios y los gobiernos del mundo, antes crisis importantes, ayudan a paliar. En este caso, los trabajadores están pagando la crisis y la guerra , advirtió.

En esa línea, agregó: Hacia el futuro hay mucha incertidumbre y lo que le planteamos al ministro es que buscáramos formas de que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo .

El presidente de la CUT valoró la disposición al diálogo del Ejecutivo: Valoramos que el Gobierno se sentara con la CUT porque nosotros representamos a las y los trabajadores. Nuestra misión es que tengan buena calidad de vida y nos preocupa que existan trabajadores cesantes. Nosotros estamos dispuestos a buscar mecanismos de solución, pero no bajando los salarios .

Respecto a las medidas económicas en debate, cuestionó lo que considera una contradicción en el enfoque oficial. Me hace sentido la necesidad del Gobierno de ir generando políticas concretas para solucionar el tema de la empleabilidad, pero en ingresos, podemos estar todos empleados, pero estar todos bajo la línea de pobreza y eso es menos calidad de vida , indicó.

También criticó las rebajas tributarias contempladas en la megarreforma: Nosotros no compartimos de que a los superricos se les bajen los impuestos y a los trabajadores se les bajen los salarios, es una contradicción .

Finalmente, en el marco del Día del Trabajador, proyectó una alta convocatoria: Creemos que será una marcha pacífica y masiva. Los últimos 15 años nunca hemos tenido una situación compleja en las marchas y desde ahí invitamos a los trabajadores a expresarse, mostrar las problemáticas, pero también a mostrar las soluciones .