CyberDay 2026: Más de 5 millones de transacciones y US$ 531 millones en ventas

Santiago, 30 de mayo de 2022. A partir de las 00 horas de hoy, comenzo una nueva version del Cyberday en nuestro pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

De acuerdo a lo que informa la CCS, el CyberDay 2026 cerró con ventas por US$ 531 millones y más de 5 millones de transacciones, consolidándose como uno de los eventos de comercio electrónico más relevantes del país y con un impacto estimado a la baja en el IPC de junio.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que las ventas del CyberDay 2026 alcanzaron los US$ 531 millones, superando levemente (1,4%) las cifras del año pasado medidas en dólares.

Si bien la cantidad de transacciones alcanzó los 5,1 millones, registró un descenso del 4% en relación con el año anterior. En promedio 1 de cada 4 personas realizó compras en alguno de los sitios participantes del evento oficial.

El primer día ratificó su lugar como el de mayores compras, con US$ 204 millones. Sin embargo, el día miércoles continuó ganando importancia, alcanzando los US$ 176 millones.

Esto refleja una mayor madurez, en que los consumidores tienden a evaluar las oportunidades hasta tomar decisiones de compra bien informadas.

El momento más intenso del evento se vivió, de hecho, en su última hora, entre las 23:00 y 24:00 del miércoles, con cerca de 190 mil transacciones por US$ 19 millones, que representaron un 4% del total de todo el evento.

En el caso de los bienes, las ofertas alcanzaron un promedio del 19% de rebaja, de acuerdo con la auditoría de RetailCompass, lo que se tradujo en los precios más bajos en lo que va del año en todas las categorías participantes, ajustándose a las buenas prácticas del evento.

De acuerdo con las estimaciones de la CCS, las reducciones de precios observadas durante estos días tendrán un impacto a la baja de entre 0,4% y 0,5% en el IPC de junio, lo que permitiría neutralizar alzas en otras categorías y llevar la inflación del mes a las cercanías del 0 por ciento.

Las categorías con las mayores reducciones de precios correspondieron a libros, música y películas (27%), moda (22%), y deportes, aire libre e infantil (21% cada una).

El ticket promedio, en tanto, tuvo una leve alza hasta los US$ 104 por cada transacción, equivalentes a $93 mil, continuando, además, con la tendencia observada en los últimos años.

La mayor participación sobre las ventas totales correspondió al formato de grandes tiendas, seguido por líneas aéreas, operadores turísticos y supermercados.

El crecimiento más alto, en tanto, se observó en supermercados, con cifras que superaron en más de un 20% a las del año pasado, seguido por alimentación y fast food (14%), y multitiendas (11%).

Las dos primeras siguen consolidando un período particularmente dinámico, marcado por la incorporación masiva de la compra online de alimentos a los hábitos de consumo de los chilenos.

De acuerdo con información aún preliminar, a nivel de regiones destacó la Metropolitana, con el 51% de las compras online del evento, seguida por Valparaíso (9%), Biobío (8%), Maule (5%), y Los Lagos, La Araucanía y Coquimbo (todos en torno al 4%).

María Teresa Vial, presidenta de la CCS, destacó el trabajo realizado a través del mecanismo Resolución en Línea (REL) para dar una respuesta ágil a los consumidores, resaltando que en los casos ya resueltos el 83% se cerró en menos de un día y con acuerdo entre las partes.

A pesar del incremento en la demanda, el tiempo medio de resolución se mantuvo en 29 horas. Para el sector, este resultado es un reflejo del compromiso por encontrar soluciones rápidas y colaborativas, poniendo siempre la confianza del cliente en el centro de nuestra gestión , aseguró Vial.

Y agregó que valoramos que iniciativas como el Cyber Day permitan a las empresas socias de la CRCP ampliar su visibilidad y acceder a una audiencia nacional, fortaleciendo el comercio electrónico como canal de crecimiento .

Esta plataforma continúa representando una oportunidad relevante para posicionar marcas, generar nuevos vínculos comerciales y acercar la oferta de las empresas a consumidores de todo el país , señaló, en tanto, Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).