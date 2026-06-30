Daniel Mas y 9,4% de desempleo: Costos de años de malas políticas públicas

Santiago, 30 de junio 2026. Aumento del desempleo durante el trimestre Marzo-Mayo, alcanzando un 9,4%, la cifra mas alta en cinco años. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Biministro de Economía y de Minería se refirió a las cerca de 980 mil personas que buscan trabajo y por ahora no lo encuentran, según los datos del INE.

Luego de ser conocido que el desempleo a nivel nacional llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), desde el Gobierno reaccionaron al respecto pues el dato es el mayor en cinco años.

El biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, puntualizó que "las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, con bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo".

Precisó que "hoy tenemos más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de dos millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, que golpea especialmente a mujeres y a jóvenes. Es un verdadero drama social".

Mas recordó que "por instrucción del Presidente José Antonio Kast estamos actuando con sentido de urgencia. En el corto plazo, lideramos una Mesa Interministerial por el Empleo para acelerar la creación de puestos de trabajo. Y en paralelo estamos destrabando proyectos de inversión, mejorando la gestión de los permisos ambientales y sectoriales".

"En los próximos años, esperamos que la Ley de Reconstrucción impulse el crecimiento, la inversión y el empleo que Chile necesita. Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que más familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo", dijo el biministro.

Y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, admitió que la situación es compleja y que "hay que redoblar esfuerzos".

"Una meta de converger a un 6% de desempleo es bastante ambiciosa. Pero creo que es bueno ponerse metas ambiciosas", declaró Rau.

En todo caso, reconoció que ello "se ve muy lejano" con una economía estancada, como la chilena.

"Tenemos que responder a esas familias, a esas 980 mil personas que buscan trabajo y no encuentran, a esos jóvenes, donde la tasa de desempleo juvenil también aumentó", indicó Rau.

El 9,4% de desempleo representó un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%).

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (5,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,4 pp. en el periodo. Y en los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 pp. en un año.

Y la tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 pp. en un año.