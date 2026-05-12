Debaten proyecto que agrava sanciones penales en casos de violencia escolar

Santiago, 5 de marzo de 2024 Escolares son fotografiados durante la visita a la comunidad educativa de la Escuela Republica de la India Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

En la Sala de la Camara de Diputados y Diputadas, más de 40 legisladores manifestaron su postura sobre elevar penalidad.

La Sala de la Cámara Baja inició el debate sobre proyecto que considera como agravante de responsabilidad penal cometer delitos en contra de personas que integran la comunidad educativa.

Luego de la intervención de más de 40 parlamentarios, el debate y la votación quedaron pendientes para la sesión de este miércoles 13 de mayo.

En términos generales, el texto en trámite dispone establecer que se aplicará como agravante cometer delitos contra integrantes de la comunidad educativa, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, al interior o en las inmediaciones de establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel.

También se contempla aumentar en un grado la sanción asignada a los delitos de amenazas, maltrato de obra o agresiones físicas en contra de profesionales o funcionarios de la educación, si estas las realizan los padres, apoderados, tutores o quienes tengan el cuidado personal de los estudiantes.

En las posturas a favor del proyecto se destacó que se apunta a resguardar espacios seguros para el aprendizaje, y que no es posible normalizar la violencia en los establecimientos educacionales.

Las posiciones críticas cuestionaron el énfasis en el aumento de acciones punitivas frente a un fenómeno complejo que no se resuelve solo a través del derecho penal, e insistieron en que la respuesta debe centrarse en la prevención y en políticas de salud mental.

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