Declaran culpable de terrorismo a sujeto que apuñaló al escritor Salman Rushdie

(Foto de ARCHIVO) El escritor de renombre internacional, defensor de la libertad de expresión y ganador del Premio Booker Salman Rushdie SALMAN RUSHDIE 11/10/2023 - SALMAN RUSHDIE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Tras varias horas de deliberación, el jurado de un tribunal de Nueva York ha declarado culpable al acusado Hadi Matar, estadounidense-libanés de 28 años, de todos los cargos que se le imputaban, incluido el de haber cometido un acto de terrorismo transnacional.

El agresor del escritor británico Salman Rushdie fue declarado culpable este jueves por actos de terrorismo, a raíz del apuñalamiento cometido en agosto de 2022 en la Institución Chautauqua, oeste de Nueva York, lo que le causó graves heridas.

Tras varias horas de deliberación, el jurado de un tribunal de Nueva York ha declarado culpable al acusado Hadi Matar, estadounidense-libanés de 28 años, de todos los cargos que se le imputaban, incluido el de haber cometido un acto de terrorismo transnacional.

Rushdie, quien estaba a punto de hablar sobre la seguridad de los escritores, fue apuñalado quince veces en el escenario de un anfiteatro, resultó gravemente herido y perdió la vista en su ojo derecho.

Contra el autor pesaban numerosas amenazas de muerte desde hacía décadas por su novela "Los versos satánicos". La Fiscalía ha hecho hincapié en que Matar actuó motivado por la fatua realizada en 1989 por el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruholá Jomeini, tras la publicación del libro.

Además, ha sostenido que "su brutal ataque contra es un escalofriante recordatorio del alcance global del terrorismo iraní". El subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha afirmado que "se ha hecho justicia", mientras que el Gobierno iraní ha negado su implicación en el ataque.

Sin embargo, una fundación religiosa iraní semioficial elevó en 2012 la recompensa por la muerte de Rushdie de 2,8 millones de dólares a 3,3 millones de dólares.