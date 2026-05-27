Declaran culpables a 5 imputados por crimen de ciudadano francés en Chicureo

Santiago, 12 de mayo de 2026. En el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, comienza el juicio oral en contra de cinco acusados por el asesinato del ciudadano frances residente en Chile Dimitri Valerian Weiler, ocurrido en la comuna Chicureo. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 8 de junio. La Fiscalía solicitó una pena perpetua para el mayor de edad y para los cuatro adolescentes las penas máximas que establece la legislación.

La Fiscalía Centro Norte logró obtener un veredicto condenatorio en contra de los cinco acusados que en la madrugada del 28 de febrero del 2025 ingresaron a robar a una casa en la comuna de Chicureo y asesinaron al ciudadano francés Dimitri Weiler.

En la ocasión, cerca de las 3 de la madrugada, los ahora cinco condenados -cuatro adolescentes y un mayor de edad- ingresaron al inmueble para robar y apuñalaron a la víctima, quien dormía junto a su grupo familiar.

Por el crimen fueron condenados cuatro adolescentes de iniciales V.C.CH., B.R.G., S.B.G., L.B.F., además de un adulto: S.B.L.

Fiscal jefe Gonzalo Álvarez (Fiscalía de Chacabuco) logró acreditar el crimen a través de los medios probatorios reunidos en el trabajo investigativo que se desarrolló con equipo de la Brigada de Homicidios PDI.

La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 8 de junio. La Fiscalía solicitó una pena perpetua para el mayor de edad y para los cuatro adolescentes las penas máximas que establece la legislación.