Declaran preemergencia ambiental para la Región Metropolitana

Santiago, 14 de junio de 2026. Preemergencia ambiental en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

La Seremi del Medio Ambiente declaró de forma preventiva preemergencia ambiental para este domingo 14 en la Región Metropolitana.

La Seremi del Medio Ambiente declaró de forma preventiva preemergencia ambiental para este domingo 14 en la Región Metropolitana.

A las 06:00 horas de este sábado, la Estación de Cerro Navia alcanzó niveles de alerta ambiental por MP2.5. A las 09:00 horas se sumó la Estación de Pudahuel, manteniéndose en esa condición durante toda la jornada.

El resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente estuvieron en el rango de regular y bueno. Hasta la fecha en la Región Metropolitana se han constatado 2 preemergencias y 13 alertas ambientales por MP2.5.

En términos meteorológicos, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este domingo se prevé temperaturas entre los 5°C y 21°C, no existiendo probabilidad de advección hacia el poniente y centro de la cuenca de la Región Metropolitana.

Las autoridades han realizado un llamado a respetar las medidas decretadas con este episodio, en especial la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets) en toda la RM.

La Seremi de Agricultura -a través de los equipos fiscalizadores de SAG y CONAF RM- fiscalizarán el cumplimiento de prohibición de quemas agrícolas, que rige hasta el 31 de octubre.

Al transporte de carga con sello verde se le aplica restricción vehicular de dos dígitos, correspondiente a las patentes que terminan en 0 y 1.

En tanto, el cumplimiento de la restricción vehicular será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia dispuesta en toda la RM.

Por otra parte, las autoridades señalaron que los grandes establecimientos inustriales que no hayan presentado sus Planes de Reducción de Emisiones o no estén cumpliendo las metas a las cuales se comprometieron deberán paralizar sus actividades.

AtonChile