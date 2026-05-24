Decomisan armas blancas y celulares en operativo al interior del CDP de Quillota

Santiago 29 de noviembre 2024. Fotografias referenciales de Gendarmeria de Chile. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

El procedimiento se realizó en el marco del Plan de Acción Institucional Contra la Violencia Carcelaria 2026.

Un amplio operativo de seguridad se desarrolló este domingo al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, luego de los recientes hechos ocurridos en el recinto penitenciario relacionados con el hallazgo de material explosivo.

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Quillota, junto a personal de guardia interna y puestos especiales del recinto.

La intervención se realizó en el contexto del Plan de Acción Institucional Contra la Violencia Carcelaria 2026, impulsado por Gendarmería de Chile.

El operativo ocurre además tras el incidente registrado el viernes pasado, cuando personal penitenciario detectó material explosivo que había sido lanzado desde el exterior hacia el interior del penal.

Posteriormente, y tras diligencias realizadas por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile, la Fiscalía confirmó durante el sábado que los elementos encontrados correspondían a explosivos utilizados en minería.

Según informó Gendarmería mediante un comunicado, el allanamiento efectuado este domingo permitió decomisar una serie de elementos prohibidos como armas blancas, elementos cortopunzantes, elementos contundentes y teléfonos celulares, entre otros .

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para esclarecer el origen del material explosivo lanzado al recinto y determinar posibles responsabilidades asociadas al hecho.