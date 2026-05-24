Decretan nueva Alerta Ambiental en la Región Metropolitana

Santiago, 10 de mayo de 2026. Vista de Santiago luego que la delegacion presidencial de la region metropolitana declaro Alerta Ambiental para Santiago para hoy 10 de Mayo por la mala calidad del aire y problemas de ventilacion Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Autoridades formularon un llamado a respetar las medidas decretadas con este episodio.

Para resguardar la salud de los habitantes de la Región Metropolitana, la Delegación Presidencial de la RM declaró de manera preventiva para este domingo 24 de mayo el estado de Alerta Ambiental.

Tal decisión fue adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente metropolitana, de acuerdo a las condiciones atmosféricas proyectadas para la cuenca de Santiago.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció un régimen anticiclónico en superficie y vaguada en altura, sin probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la Región Metropolitana, con temperaturas entre 4°C y 13°C.

Las autoridades metropolitanas formularon un llamado a respetar las medidas decretadas con este episodio.

Y también se recomienda considerar la condición de salud al momento de salir de casa o si se va a realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación.

Especialmente se pidió respetar la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por la Seremi de Salud metropolitana, en conjunto con los municipios y Carabineros de Chile.

Respecto de las Quemas Agrícolas -que están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la región- la Seremi de Agricultura y los equipos del SAG y de la Conaf fiscalizarán la medida.

La Restricción Vehicular no rige este domingo por ser fin de semana.

Y con la de este domingo, este año van cinco alertas ambientales constatadas en la Región Metropolitana.