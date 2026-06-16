Decretan nueva alerta ambiental en la RM: Restricción afecta a dígitos 0 y 1

Santiago, 14 de junio de 2026. Preemergencia ambiental en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile para hoy consigna circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura, con temperaturas extremas de 05º y 22ºC, lo que conlleva condiciones adversas de ventilación de la cuenca de Santiago, que viene de dos preemergencias seguidas.

La Delegación Presidencial decretó una nueva alerta ambiental en la Región Metropolitana para este martes 16 de junio, debido a las condiciones atmosféricas adversas previstas para la capital. La restricción vehicular afecta a las patentes terminadas en 0 y 1 entre las 7:30 y 21 horas.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile para hoy consigna circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura, con temperaturas extremas de 05º y 22ºC, lo que conlleva condiciones adversas de ventilación de la cuenca de Santiago, que viene de dos preemergencias seguidas.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

En tanto, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, idealmente realizándolas bajo techo.

Finalmente, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.