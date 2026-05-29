Decretan nueva alerta ambiental en la RM: Restricción para dígitos 6 y 7

Santiago, 10 de mayo de 2026. Vista de Santiago luego que la delegacion presidencial de la region metropolitana declaro Alerta Ambiental para Santiago para hoy 10 de Mayo por la mala calidad del aire y problemas de ventilacion Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente, con el objetivo de resguardar la salud de la población.

La Delegación Presidencial decretó una nueva alerta ambiental en la Región Metropolitana para este viernes 29 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas prevista para la capital. La restricción vehicular afecta a las patentes terminadas en 6 y 7.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

En tanto, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, idealmente realizándolas bajo techo.

Finalmente, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.