Defensa de Grau sometería la acusación a la cuestión previa en la Cámara

Chile.- Nacional Libertario y republicanos anuncian acusación constitucional a Grau - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

"Es muy probable que hagamos uso de esta facultad, haciéndola presente en el escrito y en la sala cuando seamos citados para la votación", explicó el abogado Patricio Zapata.

El abogado Patricio Zapata, quien defiende al exministro de Hacienda Nicolás Grau de la acusación constitucional, cuestionó el fundamento jurídico del libelo que impulsan diputados republicanos y nacional libertarios por infringir las normas que regulan la administración financiera del Estado

"Vamos a tratar de entregar los descargos lo antes posible. Toda esta situación siempre es ingrata, así es que la idea es, quizá hoy día mismo o mañana, entregarlos luego de trabajar de forma intensa todo el fin de semana para hacer llegar los argumentos jurídicos a la comisión acusadora", señaló el jurista en Radio Pauta.

Además anticipó la posible utilización de la cuestión previa para que la sala de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la admisibilidad de la AC. Según Zapata, el libelo presentado contra su cliente por diputados oficialistas no tiene fundamentos suficientes.

"Es muy probable que hagamos uso de esta facultad, haciéndola presente en el escrito y en la sala cuando seamos citados para la votación", explicó el abogado.

Según Zapata, la AC no identifica infracciones concretas a la Constitución o a la ley. "Yo creo que no lo hace. Eso es lo que uno pide con la cuestión previa", dijo.

El abogado también señaló que "tengo la tranquilidad de contar con la oportunidad de que nos escuchen y que los diputados reflexionen al respecto, incluso cuando legítimamente algunos han expresado un primer juicio".

Y reiteró que "estoy convencido de que aquí no se acredita ninguna vulneración a alguna regla jurídica".

"El sentido de una AC es que alguien violó un mandato o incurrió en una conducta indebida. No puede ser algo genérico o abstracto, o que escape al campo de las reglas. Reconozco con respeto que los diputados que presentaron la AC ejercen una atribución que poseen, pero en mi opinión esta AC no alcanza a cumplir con lo que podríamos llamar el mínimo", cerró el jurista.