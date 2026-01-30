Defensa de Vivanco anuncia apelación y critica fundamentos de la Fiscalía

Santiago, 30 de Enero de 2025. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resuelve medidas cautelares de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, formalizada por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

La prisión preventiva decretada hoy por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, generó una inmediata respuesta de su defensa. El abogado Jorge Valladares confirmó que apelará la medida ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo legal de cinco días.

El cuestionamiento se centra en la validez de las pruebas utilizadas por el Ministerio Público.Valladares sostuvo: El estándar que se sigue en una comisión de ética no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria .

El defensor agregó que el contexto en que se obtuvieron los antecedentes limitó las garantías de defensa: Tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto. Y en ese contexto no se dan todas las garantías . Además, remarcó que Vivanco debió exponer ante ministros que eran sus pares, lo que hacía nulas las posibilidades reales de defensa.

Pese a los argumentos de la defensa, el juez Cristián Sánchez resolvió que existen antecedentes suficientes para acreditar los delitos imputados y que estos afectaron la independencia del sistema de justicia.

Como consecuencia, Vivanco permanecerá en el módulo adaptado de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín durante los 90 días fijados para la investigación, mientras se revisa la apelación en segunda instancia.