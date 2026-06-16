Defensor de Nicolás Grau dice a comisión que acusación carece de lógica

Valparaiso, 16 de junio 2026 El abogado defensor, Patricio Zapata, durante la comision AC Nicolas Grau Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Abogado Patricio Zapata señaló que los diputados deben considerar la cuestión previa para que así no prospere el libelo contra el exministro.

El abogado que defiende a Nicolás Grau, Patricio Zapata, expuso casi una hora y media ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro.

Y su argumento se basó en que Grau no causó deterioros de las cuentas fiscales y que los diputados que lo acusaron armaron un escenario "catastrofista" y carente de sustento jurídico.

"Aquí los honorables diputados acusadores no han logrado encontrar ni una sola norma que establezca con mínima precisión un deber o una prohibición. Con buena voluntad, uno podría pensar, quizá, en una de esas, que de alguna de las normas que citan podría alguien extraer algún tipo de deber genérico", dijo Zapata.

Y agregó ante la comisión que "vamos a ver cuáles son esas normas que se invocan. Pero no hay nada en la acusación que logre identificar una regla jurídica".

De acuerdo a Zapata, es necesario que se acoja la denominada cuestión previa.

"Más allá de los esfuerzos y del derecho de los diputados acusadores, no alcanzan ni logran en el escrito cumplir con lo que podríamos llamar el mínimo para que la Cámara en su conjunto pueda pronunciarse de manera correcta y apropiada".

Según el abogado, "la cuestión previa no es una leguleyada Está prevista en nuestra legislación para efectos de evitar que se entre a una discusión de fondo si es que el escrito no satisface ciertos mínimos de consistencia, de lógica interna. No acuso falta de lógica, sino que de lógica interna de los argumentos".

Para Zapata, "el problema principal de la acusación es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones y la infracción de normas constitucionales o legales".

"No basta con decir que el ministro fue ministro, o que bajo la gestión del ministro se dieron a conocer ciertos informes que tienen tales y cuales características, y citar después normas constitucionales y normas legales. La clave está en conectar estas dos cuestiones", añadió.

El abogado defensor de Grau indicó que la acusación constitucional es un mecanismo excepcional, de carácter jurídico y no sólo político, cuyas causales son taxativas y deben ser interpretadas de forma restrictiva.

"La acusación abunda en fórmulas condicionales y presuntivas, en lugar de describir hechos específicos o concretos , señaló Zapata, quien también dijo ante la comisión que no existe la señalización de un deber específico "infringido" en la acusación.

"Si eso no está, puede haber una crítica muy lúcida a una gestión Puede haber una legítima expresión de disconformidad y de incomodidad Puede haber abundancia de referencias históricas, de datos de derecho comparado. En fin, lo que ustedes quieran. Podemos vestir la acusación, pero lo que no puede faltar es cuál es el deber específico que fue infringido", dijo.

La comisión citó para este miércoles al exministro de Hacienda, Mario Marcel, y al actual director de presupuestos, José Pablo Gómez.

La comisión debe evacuar un informe a la sala de la Cámara Baja y por sorteo quedó con mayoría opositora: Marcelo Hernando (presidenta, del Partido Radical), Carlos Bianchi (independiente-PPD), Alejandro Bernales (Partido Liberal), Luis Fernando Sánchez (Republicanos) y Joanna Pérez (independiente-Demócratas).

Los diputados que presentaron la acusación son Álvaro Jofre, Gloria Naveillán, Cristóbal Urruticoechea, Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario), Javier Olivares, Patricio Briones (Partido de la Gente), Daniel Valenzuela (independiente-Renovación Nacional), Francisco Orrego (Renovación Nacional), Roberto Arroyo (independiente), Benjamín Moreno, Valentina Becerra e Ignacio Urcullú (Partido Republicano).