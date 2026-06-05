Delfino: "Personas mayores que pagan contribuciones ganan más de $2 millones"

Santiago, 13 de Abril de 2026. Los presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista con alcaldes y alcaldesas de oposicion para abordar el alza en el costo de la vida, en el contexto de las - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

La alcaldesa de Quinta Normal también dijo que estos mayores de 65 años tiene casas avaluadas en más de 200 millones de pesos.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, abordó los efectos del eventual fin del pago de contribuciones a personas mayores de 65 años. Dijo que las personas mayores que pagan contribuciones reciben una remuneración mayor a 2 millones de pesos y tiene casas de $200 millones.

En conversación con Tele13 Radio, Delfino destacó el encuentro de alcaldes y alcaldesas que se llevó a cabo en La Serena, manifestando que "en algún minuto había distintas voces y distintas opiniones respecto a temas relevantes, como la discusión en materia de contribuciones".

"Yo creo que acá lo importante es que ante una megarreforma que se está discutiendo en el Congreso y que eventualmente nos va a bajar recursos, el municipalismo, a través de su Asociación Chilena de Municipalidades, que acá está compuesta además por alcaldes de distintos sectores políticos, geográficos, realidades, comunas más pequeñas, comunas más grandes, al final tenemos una sola voz", afirmó.

La jefa comunal destacó que "no es fácil ponerse de acuerdo en temas tan relevantes, y en este caso nos pusimos de acuerdo y tenemos una declaración conjunta aprobada unánimemente, que nos representa a todos .

Delfino detalló que en la declaración de manera muy mayoritaria dice que no es justo que a las personas que pueden pagar se les esté eximiendo del pago de contribuciones".

"Lo que dice la declaración es que esta política o este beneficio no tiene que ser universal. Se entiende que, a lo mejor, hay personas mayores que lo necesiten, porque hoy día el gran número de personas mayores no paga contribuciones", indicó.

En ese sentido, explicó que "hoy día, las personas mayores que pagan contribuciones son las que perciben una remuneración mayor a 2 millones de pesos y tienen una casa con un avalúo fiscal mayor a 200 millones de pesos. O sea, la gran mayoría de personas mayores está exenta al pago de contribuciones. Esta es una política pública que va dirigida cerca de entre 200 y 300 mil personas mayores, de eso estamos hablando".