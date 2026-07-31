Delincuente muerto y dos guardias heridos en asalto frustrado en barrio Franklin

Rancagua, 17 de agosto de 2024 Se realiza control de detencion a los imputados por el asalto a sucursal Brinks de Rancagua. Eloisa Perez/Aton Chile - ELOISA PEREZ/ATON CHILE

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Los hechos ocurrieron a las 10:10 horas en la intersección de San Francisco con Franklin, mientras se realizaba la carga de dinero en un cajero automático.

Carabineros confirmó que un asalto frustrado a un camión de valores en el barrio Franklin, comuna de Santiago, terminó con un delincuente muerto y dos guardias heridos.

Los hechos ocurrieron a las 10:10 horas en la intersección de San Francisco con Franklin, mientras se realizaba la carga de dinero en un cajero automático.

Durante el asalto hubo un intercambio de disparos, por lo que dos vigilantes resultaron lesionados y mientras que un sujeto falleció, el que de forma preliminar sería uno de los asaltantes.

Los demás involucrados escaparon en un vehículo particular. Carabineros mantiene un amplio operativo de búsqueda, mientras que el fiscal de turno instruyó diligencias a Labocar y OS9.