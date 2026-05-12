Un delincuente murió por acción de Carabineros en operativo por robo de camión

Santiago, 4 de agosto de 2022. Un camion con alimentos fue asaltado por delincuentes a balazos entre las calles San Pablo y maipu, en las cercan as de Plaza Yungay. Tras el delito, los sujetos fueron repelidos por carabineros e escasas cuadras del lugar, - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

Otros cuatro delincuentes fueron detenidos tras recuperación del vehículo que traslabada electrodoméstico, y también del chofer y del peoneta asaltados, quienes estaban retenidos contra su voluntad por la banda.

Un delincuente fallecido por la acción de efectivos de Carabineros y cuatro detenidos fueron el resutado de un procedimiento policial desarrollado cerca de las 13 horas en el cruce de Camino Noviciado con Alejandro Dip, en la comuna de Pudahuel.

Varios individuos iban en un camión cargado con electrodomésticos encargado por robo, que había sido sustraído en Lo Espejo, y en una camioneta Fiorino de escolta, y los policías uniformados los interceptaron.

El móvil menor fue dirigido contra los carabineros para atropellarlos y fue afectado un motorista, el que quedó con lesiones menores y para defenderse disparó contra el conductor de la Fiorino, el cual quedó herido y luego murió.

En ese vehículo estaban el chofer y el peoneta del camión, en calidad de secuestrados y con heridas leves.

El general Alex Bahamondez, jefe de la zona oeste de Carabineros, dijo que "un testigo llamó al 133 para alertar de la situación, y nos encontramos en presencia de un robo con intimidación. El chofer y el peoneta fueron secuestrados e iban en la Fiorino. Cuando los delincuentes trataron de atropellar a los policías, estos realizaron seis disparos".

El jefe de Carabineros agregó que "los dos secuestrados fueron rescatados, tal como toda la mercadería, que estaba siendo repartida al retail. De los cinco involucrados, a los cuatro con vida se les verificaron antecedentes y serían chilenos. Y el quinto, el fallecido, está por ahora en carácter de NN".