Delincuentes atropellaron a mujer en violento "abordazo" a vehículo en Maipú

Archivo - Chile.- Mataron a puñaladas a mujer en Maipú: Regresaba a su casa tras baile entretenido - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 10 Jul. (ATON) -

Delincuentes armados atropellaron a una mujer en un "abordazo" a vehículo que se registró anoche en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. La víctima es una vecina que intentó recatar a su hijos desde el automóvil cuando regresaban de una fiesta.

Delincuentes armados atropellaron a una mujer en un "abordazo" a vehículo que se registró anoche en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. La víctima es una vecina que intentó recatar a su hijos desde el automóvil cuando regresaban de una fiesta.

El asalto ocurrió en calle San Ignacio con Los Inquilinos y afectó a dos mujeres adultas y cuatro menores que volvían en el vehículo tras participar en una fiesta. La conductora se dirigía al domicilio de la vecina a dejar a sus dos hijos.

En ese lugar fueron interceptados por cinco antisociales premunidos de un arma y un martillo que los obligaron a todos descender violentamente del vehículo. Esto fue observado por la vecina, quien corrió salvar a sus hijos.

En el forcejeo, esta mujer fue arrojada al suelo y en su fuga los delincuentes la atropellaron en una pierna, por lo cual fue trasladada a un recinto asistencial. Los ocupantes del vehículo alcanzaron a bajar y no resultaron lesionados.

Carabineros concurrió al lugar para tomar la denuncia. "En la huida, estos retroceden y atropellan a una vecina del sector, que se mantiene en el Cesfam Michelle Bachelet", informó el teniente Ignacio Tapia.

En tanto, la conductora señaló que "me tomaron del pelo, me pegaron en la cabeza, yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me sacaron del vehículo".

"La mamá de los dos niños escuchó los gritos y se subió al asiento del copiloto, la empujaron, se cayó, el vehículo le pasó sobre las piernas y se fueron", agregó.

Posteriormente, Carabineros logró recuperar el automóvil en el sector de Los Maitenes.