Denuncias registradas en 2025 aumentaron 4,6% en Carabineros y 3,9% en la PDI

Archivo - Chile.- Carabineros capturó a 3 secuestradores, 3 asaltantes y un prófugo internacional - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó este 31 de julio, las Estadísticas de Seguridad y Justicia 2025, datos en base a registros administrativos provenientes de diversas instituciones participantes en el proceso penal.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó este 31 de julio, las Estadísticas de Seguridad y Justicia 2025, datos en base a registros administrativos provenientes de diversas instituciones participantes en el proceso penal: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Poder Judicial, Servicio Nacional de Menores, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile.

De acuerdo con sus resultados, a nivel nacional, las Estadísticas Policiales provenientes de Carabineros de Chile registraron 1.523.703 denuncias por delitos ocurridos en 2025, cifra que representó un aumento de 4,6% respecto de 2024.

En el mismo período, se contabilizaron 1.396.351 víctimas, con un incremento interanual de 5,0%; las detenciones en flagrancia alcanzaron las 228.815, lo que significó un aumento de 6,9% respecto de 2024, y las personas detenidas totalizaron 278.752, cifra 6,6% superior a la registrada en 2024.

Por su parte, la Policía de Investigaciones registró 96.603 denuncias, lo que representó un aumento interanual de 3,9%. Las víctimas alcanzaron las 95.257, con un incremento de 3,8%, mientras que las personas detenidas totalizaron 31.240, cifra 4,5% superior a la del año anterior.

Durante 2025, las Estadísticas Judiciales provenientes del Poder Judicial presentaron el ingreso de 686.654 causas en la competencia penal, lo que representó un aumento de 5,6% respecto de 2024. En el mismo período, las causas terminadas alcanzaron las 665.944, con un incremento interanual de 3,1%.

En tanto, los registros agregados del Servicio Nacional de Menores (Sename) y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ) contabilizaron 6.945 adolescentes y jóvenes vigentes al cierre de 2025, cifra que aumentó 13,7% respecto del año anterior. De este total, 3.918 correspondieron a adolescentes y jóvenes vigentes que cumplen sanciones, lo que representó un incremento interanual de 5,3% entre ambas instituciones.

Por su parte, Gendarmería de Chile registró una población promedio anual atendida de 155.496 personas, 7.695 más que en 2024, lo que significó un aumento de 5,2%. Este total considera la población atendida en los subsistemas cerrado, abierto y postpenitenciario, además de quienes se encontraban bajo monitoreo telemático.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

En aquellos delitos contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas, daños, entre otros, las denuncias en Carabineros de Chile registraron una disminución de 5,6% (31.573 denuncia menos), y las víctimas asociadas, disminuyeron un 5.3% (30.703 víctimas menos), respecto de 2024, mientras que las personas detenidas aumentaron 3,9%, desde 56.130 hasta 58.302.

En la Policía de Investigaciones, las denuncias por estos delitos disminuyeron 6,7%, desde 43.044 en 2024 hasta 40.142 en 2025. Las víctimas se redujeron 6,6%, al pasar de 43.468 a 40.613 y las personas detenidas descendieron 2,7%, desde 6.358 hasta 6.189.

En el Poder Judicial, las causas penales ingresadas por delitos contra la propiedad aumentaron 7,8%, al pasar de 147.654 en 2024 a 159.165 en 2025, lo que equivale a 11.511 causas adicionales. En tanto, las causas terminadas crecieron 4,8%, desde 149.566 hasta 156.724, con un incremento de 7.158 causas.

Por su parte, los registros agregados del Servicio Nacional de Menores y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil contabilizaron 2.926 adolescentes y jóvenes vigentes cumpliendo sanciones por delitos contra la propiedad al 31 de diciembre de 2025. Esta cifra representó un aumento de 3,0% respecto de los 2.840 registrados al cierre de 2024, equivalente a 86 adolescentes y jóvenes adicionales.