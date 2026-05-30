F. de Derecho U. de Chile anuncia investigación tras incidente contra diputada

Valparaiso, 18 marzo 2026 La diputada Javiera Rodriguez durante la constitucion comision de Cultura Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

La unidad académica afirmó que la seguridad de Javiera Rodríguez estuvo garantizada durante toda la actividad y señaló que los hechos serán investigados.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile salió al paso de la controversia generada tras los incidentes ocurridos durante una actividad en la que participó la diputada republicana Javiera Rodríguez, instancia que terminó con manifestaciones de rechazo por parte de un grupo de estudiantes.

A través de una declaración pública, la unidad académica entregó su versión de los hechos y anunció que investigará las conductas registradas al término del encuentro realizado el pasado 29 de mayo en dependencias de la facultad.

Según explicó la institución, la actividad fue autorizada luego de una solicitud presentada por un senador estudiantil y se desarrolló durante aproximadamente una hora y media sin inconvenientes.

De acuerdo con el comunicado firmado por el director de Escuela, Miguel González Lemus, las imágenes que posteriormente circularon en redes sociales corresponden al momento en que concluyó la actividad y cuando un grupo de estudiantes manifestó su rechazo a la presencia de la parlamentaria.

La declaración surge luego de que Rodríguez denunciara haber sido objeto de una funa mientras participaba en el encuentro denominado Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha .

La diputada sostuvo que durante su permanencia en el recinto fue víctima de gritos, empujones y escupitajos. Además, durante la jornada se conoció que había denunciado previamente amenazas de muerte ante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones antes de asistir a la actividad.

Frente a estos antecedentes, la Facultad de Derecho aseguró que la seguridad de la parlamentaria fue resguardada en todo momento mediante el acompañamiento de funcionarios durante su ingreso, participación y salida del recinto.

Asimismo, la institución expresó una condena explícita a cualquier manifestación de violencia en espacios universitarios.

La Facultad de Derecho rechaza categóricamente la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política , señaló el comunicado.

La unidad académica agregó que las expresiones ofensivas o comportamientos inadecuados ocurridos durante una manifestación no son aceptables y deberán ser revisados mediante los procedimientos correspondientes. Son situaciones inaceptables , indicó la facultad al referirse a las conductas denunciadas.

El pronunciamiento también enfatizó la importancia de resguardar el debate de ideas dentro de un marco de respeto y descartó cualquier utilización de las instituciones universitarias con fines políticos. Nuestra misión institucional es, ante todo, educar sobre la base de valores, principios y reglas jurídicas , añadió el documento.

Finalmente, la Facultad de Derecho aseguró que enfrentará los hechos ocurridos de manera seria y responsable , reiterando su compromiso con el diálogo democrático, la convivencia universitaria y el respeto por la diversidad de opiniones.