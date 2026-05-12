Desalojan "Espacio Katarcis" en Valparaíso

Valparaiso, 11 de mayo 2026 Personal de Carabineros realiza el desalojo del espacio cultutal Katarsis /Aton Chile - / ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

Carabineros desalojó este martes el Espacio Katarcis , lugar utilizado como un centro cultural, ubicado avenida Francia con calle Baquedano de Valparaíso.

Carabineros desalojó este martes el Espacio Katarcis , lugar utilizado como un centro cultural, ubicado avenida Francia con calle Baquedano de Valparaíso.

Según consignó Radio Bío Bío, en el inmueble se realizaban talleres, cursos, exposiciones y diversas actividades ligadas al mundo de las artes y la cultura.

El mayor Felipe Castillo, jefe de la Octava Comisaría de Valparaíso, señaló que dieron cumplimiento a una orden emanada desde el tribunal en 2023.

Para dar cumplimiento a la orden judicial, llegaron dos unidades policiales. Y se dispuso de un carro lanza aguas en el lugar.

Durante el procedimiento, no se registraron personas lesionadas. "Aproximadamente 40 o 50 personas que mantenían este inmueble ocupado ilegalmente oponen resistencia , indicó el mayor Castillo.

Además, un vehículo que se movilizaba por el sector terminó con uno de sus vidrios rotos, siendo detenida una persona por este hecho