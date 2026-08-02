Desaprobación de Kast llega a 58,9% y aprobación desciende a 25,6%,

Santiago 30 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza el realiza una declaraci n conjunta con su par de la Republica de Corea, Lee Jae Myung. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

En la última encuesta de Pulso Ciudadano, el Presidente José Antonio Kast tuvo una desaprobación de 58,9%, el nivel más alto desde que inició su Gobierno.

En la última encuesta de Pulso Ciudadano, el Presidente José Antonio Kast tuvo una desaprobación de 58,9%, el nivel más alto desde que inició su Gobierno.

La aprobación del mandatario disminuyó a 25,6%, el nivel más bajo desde que asumió el cargo. En tanto, la aprobación del gabinete ministerial llegó a 20,8%, mientras que la desaprobación alcanzó el 63,5%.

Por otro lado, la encuesta abordó la posible privatización de las principales empresas del Estado. Codelco, ENAP y BancoEstado concentran el mayor rechazo, con niveles superiores al 62%. TVN es la empresa con menor desacuerdo a la privatización (43,9%) y Codelco obtuvo el mayor desacuerdo a privatizar (62,3%).

La percepción de la situación económica del país se mantiene en terreno negativo. El 49,1% lacalifica como mala o muy mala, el 39,9% como regular y sólo el 10,4% como buena o muybuena.

El 52,4% considera que la economía está peor que hace un año, el 16,0% cree que esta mejor y el 30,3% que esta igual. Además, el 40,2% cree que en un año la situación económica estará peor, el 23,6% cree que estará igual y sólo el 31,7% espera una mejora.

Respecto a la gestión del Gobierno durante los temporales, el 43,2% la evalúa como mala o muy mala, el 31,6% la considera regular y sólo el 25,2% la evalúa como buena o muy buena.

Sobre la preparación del país para futuras emergencias climáticas durante lo que queda del invierno, el panorama es preocupante: el 56,1% considera que el país está poco o nada preparado, el 28,1% algo preparado y sólo el 15,9% lo ve como preparado o muy preparado.

En cuanto a los principales problemas del país. La delincuencia continua como el primero (41,8%), aunque baja desde el 46,4% de julio. El desempleo se consolidó como el segundo problema con 31,8%. La corrupción subió al cuarto lugar (21,1%) y la inflación cede al tercer puesto (27,2%).