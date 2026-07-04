Santiago, 20 de mayo de 2016 Oficiales de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Metropolitana detuvieron a dos personas por los delitos de presunta violación y abusos en dos investigaciones realizadas en la Región Metropolitana. En el - CHRISTIAN IGLESIAS/ATON CHILE

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El grupo actuaba por medio de técnicas delictuales y llamados telefónicos y, además, está siendo investigado por robo en lugar no habitado y estafas.

Una investigación desarrollada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) y de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI permitió desarticular una organización criminal que operaba en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, dedicada al robo de viviendas mediante un elaborado método de engaño.

El grupo actuaba por medio de técnicas delictuales y llamados telefónicos y, además, está siendo investigado por robo en lugar no habitado y estafas.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, los integrantes del grupo contactaban telefónicamente a asesoras del hogar haciéndose pasar por funcionarios policiales. A través de esta maniobra lograban convencerlas de permitir el ingreso de personas al inmueble, quienes posteriormente sustraían diversas especies de valor.

Operaban preferentemente en las comunas de Lo Barnechea y Vitacura, a través de diferentes brazos operativos, dentro y fuera de la cárcel, quienes engañaron a diversas víctimas del sector oriente de la capital.

La investigación también estableció que quienes coordinaban las acciones de la banda se encontraban recluidos en el Complejo Penitenciario de Valparaíso. Desde el recinto penitenciario impartían instrucciones a los demás integrantes y realizaban las llamadas utilizadas para concretar el fraude.