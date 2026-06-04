Desbordes y recortes: "Si me sacan hasta $6 mil millones, es un desastre

Chile.- Alcalde Desbordes por ampliación Santiago 1: "Es torcerle la mano a la ley" - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los eventuales efectos que podrían tener en los municipios los recortes anunciados en el marco de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los eventuales efectos que podrían tener en los municipios los recortes anunciados en el marco de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

En conversación con Duna, Desbordes señaló que los alcaldes del Gobierno están a favor de "la reforma, queremos que se apruebe. Estamos a favor de la eliminación de las contribuciones (...), lo único que le pido al Gobierno es que no me disminuya los ingresos municipales porque tenemos demasiados gastos que son claves".

"No es que nosotros podamos hacer más recortes. En Santiago ya hemos hecho muchos ajustes. Yo aporto mucho al fondo común municipal y recibo muy poco, y no somos una comuna rica en términos de lo que es la realidad de nuestros vecinos y vecinas", indicó.

En ese sentido, el jefe comunal afirmó que "si es que el ministro de Hacienda tiene a Santiago dentro de las comunas ricas es que no tiene idea de cuál es la realidad de la comuna".

Desbordes sostuvo que han tenido que asumir "labores que no son necesariamente municipales, además de las propias, que son carísimas" y afirmó que "si me sacan hasta $6 mil millones, para mí es un desastre, lo que no significa que no apoye al Gobierno, la reforma y la medida de eliminación de contribuciones".

Por otra lado, el alcalde comentó sobre la posibilidad de ampliar Santiago 1 y dijo estar "de acuerdo con que haya que tener nuevas cárceles, que Santiago requiere una ampliación de la capacidad, pero no podemos hacer un Colina 3 y menos agregar otra donde hay poco menos de 20.000 presos".

La autoridad aseguró que se requiere nueva infraestructura penitenciaria, pero precisó que "lo que le digo al ministro es que las hagan fuera del radio urbano".

"No estoy contra el Gobierno, estoy contra el proyecto. No voy a cambiar de opinión porque el Gobierno cambió", subrayó.