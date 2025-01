Chile descarta romper relaciones con Venezuela tras acusaciones de que el chavismo ordenó matar a exmilitar venezolano

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, ha reiterado este viernes que el Gobierno descarta romper relaciones diplomáticas con Venezuela después de que el fiscal general chileno, Ángel Valencia, asegurara que el ministro del Interior venezolano y 'número dos' del chavismo, Diosdado Cabello, estuvo involucrado en la muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno en febrero del año pasado.

"El Gobierno de Chile no está de acuerdo en ese método. Creemos que el día que uno corta relaciones, una gran noticia, suena muy bien, al día siguiente no avanza más la Justicia, no se facilitan las investigaciones, no se mejora la condición de los migrantes chilenos que están allá o de los venezolanos que están acá", ha aseverado Tohá en una rueda de prensa, según ha recogido el diario 'La Tercera'.

En esta línea, ha recalcado que rompiendo relaciones con Venezuela "no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano".

"El tener relaciones no es complacencia. En un estándar diplomático y en ese estándar, para nosotros, la democracia, el valor de la justicia, el respeto de la ley, no solo tiene el mismo valor, tiene aún más, respecto a un país con el cual se guardan relaciones diplomáticas", ha añadido.

La responsable ministerial también ha sostenido que "en muchos otros casos de este tipo", como las víctimas chilenas de la dictadura y "de delitos que se cometieron fuera del territorio nacional, nunca fue un factor que ayudara que estuvieran rotas las relaciones".

Estas declaraciones tienen lugar después de que el pasado jueves el fiscal general del país asegurara, en base al testimonio de un testigo, que el ministro venezolano estuvo involucrado en la muerte de Ojeda.

Valencia señaló que Cabello presuntamente encargó y pagó a una célula del Tren de Aragua, considerada la banda armada más grande de Venezuela, para acometer el asesinato del exmilitar. El miércoles, cuatro personas de la banda Los Piratas, vinculadas al grupo, fueron detenidos. Los Piratas cuenta con 23 integrantes, de los cuales 16 son investigados por su vínculo al secuestro y asesinato Ojeda, según la cadena de radio chilena ADN.

Horas más tarde Tohá detalló que las autoridades chilenas están investigándolo y advirtió que recurrirá al Tribunal Penal Internacional (TPI) si se encuentran evidencias de que su homólogo de Venezuela estuvo involucrado.

También incidió en la importancia de esperar a que las investigaciones arrojen las primeras conclusiones, si bien reconoció que estas primeras acusaciones son "relevantes y reiteradas" y que el Gobierno las tiene en cuenta "con toda su gravedad".

Las autoridades venezolanas habían arrestado a Ojeda en abril de 2017 junto a otros militares por su presunta implicación en una supuesta conspiración, si bien pudo escapar a finales de ese mismo año desde una cárcel de Venezuela y se exilió a Chile. En 2023, el Gobierno chileno le concedió asilo político.

Caracas le acusó en 2024 de "traidor de la patria" y señaló al opositor por participar en la conspiración conocida como 'Brazalete Blanco', que tenía como objetivo llevar a cabo un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

Las últimas informaciones sobre el exmilitar, opositor al régimen datan de febrero de 2024, cuando sujetos encapuchados que simulaban ser policías ingresaron a su domicilio. Ojeda apareció muerto casi diez días después.