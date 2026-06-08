Descubren cargamentos de 1.080 toneladas de madera impregnada con drogas

Arica, 8 de junio de 2026. Histórico decomiso de mas de 100 toneladas de distintas drogas impregnadas en madera, se realizo en el puerto de Arica, el operativo a cargo de la fiscalía regional de Arica, donde participo la policía marítima y aduanas de - Patricio Banda/AtonChile

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Una histórica incautación de 1.080 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas se realizó en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. Cada carga contenía entre un 10 y 20% de sustancias ilícitas, esto es unas 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina.

Una histórica incautación de 1.080 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas se realizó en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. Cada carga contenía entre un 10 y 20% de sustancias ilícitas, esto es unas 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina.

En el puerto de Arica, el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau, destacaron el resultado investigativo de la Fiscalía de Arica, junto a la Policía Marítima de la Armada, y el Servicio Nacional de Aduanas,

Las detecciones se lograron en base a análisis y perfilamiento de las cargas, además de la acción de los binomios caninos de ambas instituciones y el uso de tecnologías especiales siendo confirmado, cada caso, por los análisis del Instituto de Salud Pública (ISP).

Explicaron que después de seis meses de investigación, se logró la detección de 45 contenedores con maderas impregnadas con cocaína, ketamina y otras sustancias asociadas al procesamiento de drogas, como cafeína y lidocaína, usados como agentes de corte y dilución.

Añadieron que se trata de cargas de madera provenientes de Bolivia como método de ocultamiento para el envío de sustancias ilícitas hacia diversos mercados internacionales, principalmente Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Mauricio, Reino Unido y República Dominicana.

Según los antecedentes recopilados durante la investigación, las organizaciones criminales utilizarían a Chile como plataforma logística para proyectar cargamentos contaminados hacia puertos estratégicos de Europa, Norteamérica, Oceanía y África, aprovechando el alto flujo del comercio marítimo internacional y las complejas cadenas logísticas asociadas al comercio exterior.

Las sustancias ilícitas, contenidas en las cargas detectadas, habrían permitido la elaboración de millones de dosis destinadas al mercado internacional, las que, de acuerdo con estimaciones preliminares basadas en valores promedio de comercialización ilícita en Europa, podrían haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos, considerando los procesos de extracción, refinamiento y distribución.