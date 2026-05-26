Designan a fiscal para investigar sobreestimación de producción de Codelco

San Vicente de Tagua Tagua, 06 de noviembre de 2025 Luego de un operativo antidrogas realizado en la region de O’Higgins, encuentran osamentas humanas en un predio del sector Pueblo de Indios. En la imagen el fiscal Aquiles Cubillos Jorge Loyola/Aton - ORGE LOYOLA/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

Es el persecutor regional de O Higgins, Aquiles Cubillos, quien deberá determinar si hubo eventuales irregularidades y antes pesquisó el fatal accidente de julio de 2025 en la mina El Teniente.

El Ministerio Público se va a involucrar en la sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción del año pasado de cobre por parte de Codelco.

Por medio de un comunicado, se informó que "la Fiscalía Nacional informó la designación del fiscal regional de O´Higgins, Aquiles Cubillos, para asumir la dirección de la investigación penal relacionada con eventuales irregularidades en la gestión de Codelco sobre la sobreestimación de la producción de toneladas métricas de cobre, reportadas durante el año 2025".

El texto añade que "la decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público".

El comunicado termina señalando que "la resolución del órgano persecutor señala que la medida se adopta en consideración a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la propia Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y del diputado Jaime Mulet, el 22 y el 14 de mayo, respectivamente".

El fiscal Aquiles Cubillos es quien investigó el fatal accidente ocurrido en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025, que dejó a seis trabajadores fallecidos y a otros nueve lesionados.