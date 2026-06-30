Se desplomó la producción industrial: -7,5% en mayo por caída en la minería

Calama, 4 de agosto de 2015. Trabajadores contratistas se tomaron las dependencias de la minera Ministro Hales de manera pacífica a las 09:30 de esta mañana en demanda de mejoras laborales por lo que la producción se detuvo. Pedro Tapia/Aton Chile - Pedro Tapia/Aton Chile

Santiago 30 Jun. (ATON) -

El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución interanual de 10,6%, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica

Una variación en doce meses de -7,5% anotó en mayo de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución interanual de 10,6%, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que decreció 13,0%, restando 11,228 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), en tanto, presentó un descenso de 7,2% en doce meses, explicado en gran medida, por la baja interanual de 10,9% en elaboración de productos alimenticios, que incidió -3,633 pp. en la variación del índice general.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1,0% respecto de mayo de 2025, debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 1,7%, incidiendo 1,255 pp. en la variación del índice, a raíz de una mayor generación eléctrica, originada principalmente de las centrales solares.