Después de 17 años, el Minvu vuelve a abrir su puerta principal a la ciudadanía

Santiago 29 de mayo 2026. En la previa de la celebracion del Día de los Patrimonios, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, encabeza la reapertura de la historica puerta principal del edificio institucional del Minvu, que conecta el ministerio - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 30 May. (ATON) -

En el marco del Día de los Patrimonios, el Minvu reabrió el histórico acceso de Alameda 924 y presentó los trabajos de conservación y puesta en valor de su hall institucional, recuperando un espacio emblemático del centro de Santiago y reforzando el vínculo del ministerio con la ciudadanía.

La histórica puerta principal del edificio institucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo volvió a abrirse este viernes, tras permanecer cerrada durante 17 años.

En una ceremonia cargada de simbolismo, memoria y sentido patrimonial, la reapertura del acceso por Alameda 924 se realizó en el contexto del Día de los Patrimonios y fue encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, junto a la subsecretaria Natalia Aguilar, el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, autoridades regionales, funcionarias y funcionarios.

Durante la actividad, el ministro Ivan Poduje destacó el profundo significado que tiene para el Ministerio volver a abrir este acceso histórico a la ciudad y a las personas.

Lo que hemos hecho con este acto es recuperar la presencia del Ministerio como el ministerio de todos. Así como La Moneda es la casa de todos, el Ministerio de Vivienda también debe ser un espacio abierto a la ciudadanía. Por este hall han pasado miles de dirigentes, dirigentas y funcionarios que han construido nuestras ciudades y eso estaba invisibilizado , señaló la autoridad.

Respecto de las razones que llevaron al cierre del acceso principal en 2009, el ministro indicó que la decisión respondió al contexto de manifestaciones y hechos de violencia que afectaban el entorno, aunque reconoció que hoy el escenario exige volver a abrir el ministerio hacia la ciudad.

En ese momento se tomó la decisión de cerrar esta puerta y también de cerrarnos a la principal arteria metropolitana que es la Alameda. Hoy quisimos recuperar ese vínculo y volver a abrir este espacio a la ciudadanía , agregó.

Por su parte, la subsecretaria Natalia Aguilar valoró la reapertura como una señal concreta de cercanía y de recuperación del sentido original del edificio institucional.

El Minvu es un ministerio en terreno, que se debe a sus dirigentes y a las personas. Lo que estamos haciendo hoy es volver a darle ese simbolismo , expresó.

Asimismo, relevó la importancia arquitectónica y urbana del inmueble. Este edificio fue diseñado con un acceso principal hacia la Alameda. Rehabilitar esta entrada no solo recupera la relevancia del acceso, sino también la importancia que tiene este edificio dentro del conjunto urbano del centro histórico de Santiago , afirmó.

En la oportunidad, las autoridades estuvieron acompañadas por el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, valoró la iniciativa en el contexto de las actividades del Día de los Patrimonios.

Durante la ceremonia también se destacó el trabajo realizado por los equipos y funcionarios del ministerio que hicieron posible la recuperación y conservación del hall central del edificio ministerial, un espacio emblemático que por años no recibió mantenciones sistemáticas y que hoy inicia una nueva etapa de puesta en valor, rescatando su relevancia arquitectónica, institucional y urbana.

En ese contexto, el ministro agradeció especialmente a quienes participaron directamente en el desarrollo de este proyecto, entre ellos: Elpida Ibáñez, encargada de la Sección Infraestructura y Mantención de la Divad; Gloria Yáñez, directora del Centro de Formación, Diálogo y Participación; Miguel Covarrubias, del Departamento de Infraestructura; y a los trabajadores Sergio Alvarado, José Jiménez, Benjamín Maturana, Cristian Vilches, Rodrigo Cabrápan, Carlos Fuentes, José Leiva, Guillermo Godoy y Pedro Molina.

Este edificio pertenece al movimiento moderno y fue diseñado con su acceso principal hacia la Alameda. Recuperar esta entrada no solo devuelve protagonismo al acceso original, sino también releva la importancia que tiene este inmueble dentro del conjunto histórico del centro de Santiago , señaló Elpida Ibáñez.

En tanto, la funcionaria Verónica Contreras, con años de trayectoria en el ministerio, recordó el valor cotidiano que tenía este acceso para quienes trabajan en la institución.

Antes entrábamos todos juntos por esta puerta principal, había una sensación de bienvenida. Lamentablemente, por situaciones de violencia tuvo que cerrarse. Por eso encuentro muy significativo que, justamente en el Día del Patrimonio, se vuelvan a abrir las puertas del ministerio para todos , comentó.

Como parte de los trabajos de conservación del hall institucional, se realizaron labores de limpieza de lámparas, recambio de acrílicos, reposición de puertas de protección y restauración de los peldaños de acceso hacia Alameda, entre otras intervenciones orientadas a recuperar las condiciones materiales y la dignidad del espacio.

Asimismo, se definió el retiro del mural ubicado en el acceso al espacio SIAC, debido a su avanzado deterioro tras más de una década desde su instalación, en el marco de una intervención orientada a ordenar, despejar y poner en valor el entorno patrimonial del edificio.

El edificio institucional fue diseñado por los arquitectos Eduardo Costabal Zegers y Andrés Garafulic Yancovic, y destaca como una de las obras representativas de la arquitectura moderna de comienzos del siglo XX. Construido originalmente como edificio habitacional y posteriormente utilizado por Ferrocarriles del Estado y Corfo, desde la década de los noventa se convirtió en la sede central del Minvu.