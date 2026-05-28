Después de años de espera, Poroma ya cuenta con energía eléctrica las 24 horas Foto: Ministerio de Energía -

Santiago 29 May. (ATON) -

La iniciativa permite mejorar la calidad de vida de 23 familias de la localidad, incorporando energía renovable, alumbrado público y acceso estable a servicios básicos.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, llegó hasta la localidad de Poroma, lugar donde los vecinos de la zona vivieron una jornada histórica con la inauguración del proyecto Construcción Sistema Fotovoltaico Híbrido , iniciativa que permite entregar por primera vez suministro eléctrico permanente a las familias de la localidad, marcando un importante avance en materia de conectividad, habitabilidad y calidad de vida para la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales y nacionales, entre ellas la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien visitó por primera vez la localidad en el marco de esta inauguración impulsada por la Municipalidad de Huara y financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

La secretaria de Estado, relevó el valor de acercar soluciones energéticas sostenibles a comunidades rurales y apartadas de la región.

Es emocionante ver que hoy Poroma cuente con energía eléctrica, después de años en que las familias no tenían luz en sus hogares ni iluminación en sus calles, dependiendo apenas de un motor diésel que entregaba energía solo un par de horas al día , aseguró la ministra Rincón.

Y agregó que estamos muy felices de ser parte de este importante hito, porque responde al mandato del Presidente José Antonio Kast de desplegarnos en el territorio, acercar soluciones concretas a las comunidades y avanzar con proyectos que mejoren la calidad de vida de los hombres y mujeres de nuestra patria .

La iniciativa contempló una inversión superior a los $265 millones y permitió implementar una planta fotovoltaica híbrida destinada a abastecer el consumo residencial y el alumbrado público, incorporando además tecnología de respaldo energético y sistemas de distribución eléctrica adaptados a las necesidades del territorio.

El alcalde de Huara, José Bartolo Vinaya, destacó el significado que representa este avance para la localidad.

Hoy no estamos simplemente inaugurando un sistema fotovoltaico, hoy estamos encendiendo una nueva esperanza para Poroma. Este proyecto representa dignidad para las familias, mejores oportunidades para nuestros niños y niñas, y mejores condiciones de vida para quienes han permanecido en este territorio con esfuerzo y compromiso , expresó la autoridad comunal.

Y destacó que por muchos años nuestros pueblos del interior esperaron soluciones concretas y hoy Poroma da un paso histórico hacia una nueva etapa de desarrollo

La obra permite implementar un sistema moderno de distribución eléctrica para las viviendas de la localidad, junto con nuevo alumbrado público y equipamiento orientado a mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del sector.

El proyecto consideró además la instalación eléctrica interior de 23 viviendas, incorporando tableros individuales, circuitos independientes, canalización segura y equipamiento certificado bajo normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Junto con ello, se ejecutó la instalación de luminarias LED para el alumbrado público, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de la localidad.