Destacan avance de proyecto que persigue delitos sexuales a menores en internet

Valparaiso, 15 de junio 2026 Parlamentarios en la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Diputados de RN valoran iniciativa que permite uso de agentes encubiertos y técnicas especiales de investigación, que fue aprobada en la Cámara Baja y pasa al Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad (147 votos) el proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para fortalecer la persecución de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

Al texto fueron incorporadas herramientas investigativas adaptadas a las nuevas formas de criminalidad que operan a través de internet.

La iniciativa continúa su tramitación legislativa en el Senado, y amplía las facultades de las policías y del Ministerio Público para actuar en investigaciones relacionadas con explotación sexual infantil y con producción y comercialización de material pornográfico que involucre a menores de edad, así como otras conductas que atentan contra su indemnidad sexual.

Desde Renovación Nacional valoraron la aprobación de esta iniciativa, destacando que responde a una realidad cada vez más compleja, donde los delincuentes usan nuevas tecnologías para vulnerar a niños y adolescentes, muchas veces desde el anonimato que ofrece el mundo digital.

Añadieron que existe la necesidad de continuar modernizando la legislación para entregar mayores herramientas a las instituciones encargadas de la persecución penal, especialmente cuando se trata de proteger a menores frente a delitos que hoy se cometen a través de internet y plataformas digitales.

El diputado de RN Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que "durante el último tiempo hemos conocido una serie de cambios en el fenómeno de los delitos sexuales, principalmente en función de los avances tecnológicos y de la libertad con que los niños y adolescentes acceden al espacio digital".

Agregó que "la Policía de Investigaciones advirtió que muchos de estos delitos se concretan en el espacio virtual, facilitándose encuentros impropios entre adultos abusadores y menores, así como la producción e intercambio de pornografía infantil".

Según el parlamentario, "es absolutamente necesario modificar la forma en que los policías intervienen en el mundo virtual, en resguardo de niños y adolescentes, siendo correcto permitir el empleo de agentes encubiertos y reveladores en este ámbito digital y permitir a los imputados y condenados contribuir con las investigaciones, todo lo cual está presente en el proyecto aprobado".

Su colega Andrés Celis, de la comisión de Ciencias, agregó que "los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes han encontrado en internet un espacio donde muchas veces los delincuentes creen que pueden actuar con impunidad".

El representante de RN señaló que "quienes utilizan plataformas digitales para acercarse a menores, engañarlos o cometer delitos en su contra deben saber que ya no podrán seguir escondiéndose detrás de una pantalla".

"El desarrollo tecnológico no puede transformarse en una ventaja para quienes cometen este tipo de delitos. Es una herramienta para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables. La protección de los niños y adolescentes no admite zonas grises ni espacios de impunidad", complementó Celis.

Entre las principales medidas, el proyecto autoriza de forma expresa la utilización de agentes encubiertos y de agentes reveladores en espacios digitales, permitiendo que las pesquisas puedan desarrollarse en plataformas en línea, en redes y en otros sistemas informáticos donde en la actualidad operan quienes buscan contactar o explotar sexualmente a menores.

También son incorporados mecanismos de cooperación eficaz para facilitar la obtención de información relevante que permita desbaratar redes dedicadas a este tipo de delitos y mejorar la identificación de sus responsables.